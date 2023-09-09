شاهد .. مصافحة ثلاثية بين ولي العهد السعودي وبايدن ومودي

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إنه خلال قمة العشرين المقامة في الهند ليومين، السبت والأحد، جرت مصافحة ولقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي.

وأوردت قناة "الإخبارية" السعودية، فيديو للحظة المصافحة باليد، بين ولي العهد السعودي، وبايدن، خلال مشاركتهما في قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، السبت، وسط تفاعل على منصة إكس، تويتر سابقًا.

وعلقت "الإخبارية" على لقطة المصافحة في حسابها بمنصة إكس، بعنوان "مصافحة جماعية بين ولي العهد والرئيس بايدن ورئيس وزراء الهند".

وظهر رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي وهو يمسك بيد محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي.

وخلال كلمته في القمة، أعلن ولي العهد السعودي، عن توقيع مذكرة تفاهم لمشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه قناة "الإخبارية": "نشيد بمشروع الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار العالمي، الذي أطلقه الرئيس بايدن، وتساهم فيه المملكة بـ20 مليار دولار ونتطلع لتنفيذه".