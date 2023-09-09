أهلي 2008 يفوز على لافيينا بثلاثية في افتتاح بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008، على ضيفه لافيينا، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الجمهورية للموسم الجديد 2023-2024.

جاءت ثلاثية فوز الأهلي، خلال الشوط الأول، حيث سجل بلال عطية الهدفين الأول والثاني، قبل أن يسجل عبد الرحمن رامي «مانو» الهدف الثالث، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3-0.

وبدأ «أهلي 2008»، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صنديد.

الدفاع: ياسين ياسر - حمزة الدجوي - عمر كمال - مهند الشامي.

الوسط: عمر العدوي - بلال عطية - عمر هشهش - عبد الرحمن رامي مانو - محمد صبري شندي.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

بهذا الفوز حصد «أهلي 2008» أول ثلاث نقاط في مشواره بالموسم الجديد، مسجلًا 3 أهداف، ولم تتلق شباكه أي هدف.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.