هل من الممكن وقوع زلزال بقوة 10 درجات.. خبير سعودي يكشف الأمر

كشف خبير الطقس والمناخ السعودي الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، عن سبب واحد لوقوع زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر.

وقال المسند في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس” إنه لا يمكن أن يحدث زلزال بقوة 10 درجات على كوكب الأرض وذلك لسبب بسيط أنه لا يوجد صدع (كسر في الصخور) بطول يمكن أن يُنتج زلزالاً بهذا القدر.

ولفت إلى أن الصخور لا تتحمل أيضًا الحفاظ على الطاقة لدرجة أن تُنتج زلزالاً بهذه القوة بل تتكسر وتتهشم قبل ذلك.

جاء ذلك بالتزامن مع الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة، وبلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وذلك تحديدًا في إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، إلى 1037 قتيلاً.

وقالت الداخلية المغربية، في بيان صادر عنها، إنه تم تسجيل 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء زلزال مراكش وفق آخر حصيلة.

ولفتت الداخلية المغربية إلى أنه تسجيل 542 حالة وفاة في إقليم الحوز مركز الزلزال.