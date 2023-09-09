حداد على أبناء وطني.. تعليق بن شرقي بعد زلزال المغرب

أعلن اشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق الحداد بعد زلزال المغرب المدمر صباح اليوم .

وكتب بن شرقي من خلال حسابه على فيس بوك:" حداد على أبناء وطني انا لله وانا اليه راجعون ".



وأعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في البلاد إلى 1037 قتيلا.

وقالت الداخلية المغربية في بيان صادر عنها، إنه تم تسجيل 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء زلزال مراكش وفق آخر حصيلة.

ولفتت الداخلية المغربية إلى أنه تسجيل 542 حالة وفاة في إقليم الحوز مركز الزلزال.

ودعا المركز المغربي لنقل الدم المواطنين إلى التبرع بالدم لمساعدة الضحايا المحتاجين في أعقاب زلزال الجمعة، وأن حالة العديد من المصابين تتطلب أكياس الدم في أسرع وقت ممكن، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي المغربي، اليوم.