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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشفق عليهم.. الباز يرد على تشكيك الاحتلال في انتصار مصر بحرب أكتوبر

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

‏قال الإعلامي محمد الباز، أن كل عام في شهر أكتوبر تعاني إسرائيل من كابوس ذكرى انتصار المصريين في الحرب العظمية يوم 6 أكتوبر ومصر انتصرت في هذه الحرب عسكريا وسياسيا شاء من شاء وأبى من أبى وهذا الكلام ليس تعالي لكنه واقع.

 

‏وتابع الباز ‏خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن من الطبيعي أن تقوم إسرائيل بالانتقاص من هذا النصر والتقليل منه، مضيفا أن إسرائيل تعلم أن مصر تحتفل هذا العام بمرور 50 عام على نصر أكتوبر وهناك احتفال يتم تجهيز له وندوات ولقاءات و مؤتمرات لأن هذا من أعظم الأعمال التي قامت بها مصر في تاريخها هي هذه الحرب.

 

أشرف مروان

 

‏وأضاف محمد الباز، أن في استباق لهذا الاحتفال تقوم إسرائيل بنشر تقارير للتشكيك في هذا الانتصار من ناحية اعتادت عليها وهي أشرف مروان، مؤكدا أن الصحف الإسرائيلية قامت بنشر بعض التقارير تقول فيها أن هناك وثائق تم الكشف عنها إن أشرف مروان لم يكن عميل مزدوج بل كان عميل إسرائيلي وهو من ساعدهم في الحرب واستطاعوا من خلال معلوماته تنفيذ الثغرة، قائلا: "أنا حقيقي بشفق على إسرائيل وعلى أجهزتهم وإعلامهم".


‏ونوه أن مصر بالفعل كانت تعلم أن هناك اتصالات بين أشرف مروان والمخابرات الإسرائيلية ولكن كازت  بترتيب وإشراف مصري وهذه كانت عملية من ضمن عمليات الخداع.

إسرائيل أكتوبر الحرب 6 اكتوبر اشرف مروان مصر محمد الباز

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