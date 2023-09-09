وفد مساعدات من إسرائيل إلى المغرب بسبب الزلزال المدمّر

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن هناك استعدادات في إسرائيل لمغادرة وفد مساعدات إلى المغرب، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها وأودى بحياة المئات.

وأضافت الصحيفة العبرية، في الوقت الحالي، لم يعلن عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تجري محاولات للاتصال بجميع الإسرائيليين في البلاد.

وفي وقت سابق، وجه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جميع الوزارات والقوات الإسرائيلية إلى مساعدة المغرب.

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في البلاد إلى 1037 قتيلا.

وقالت الداخلية المغربية في بيان صادر عنها، إنه تم تسجيل 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء زلزال مراكش وفق آخر حصيلة.

ولفتت الداخلية المغربية إلى أنه تسجيل 542 حالة وفاة في إقليم الحوز مركز الزلزال.