سر تكرار الزلازل في المغرب .. عباس شراقي يكشف مفاجأة

علق عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على زلزال المغرب المدمر.

وقال عباس شراقي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منطقة أغادير ومراكش تعرضوا لزلازل كثيرة".

وأضاف عباس شراقي:" أغادير ومراكش يتواجدان على فالق يمتد لجبال أطلس الكبرى وهذا الفالق ممتد حتى الجزائر".

وتابع عباس شراقي:" معظم الزلازل التي تحدث في المغرب تكون في البحر المتوسط عند التقاء الصفيحة الأفريقية والأوروأسيوية".

وأكمل عباس شراقي:" المسافة بين مركز الزلزال والسواحل حوالي ألف كيلو متر وهذه هي المرة الأولى التي يحدث زلزال بقوة كبيرة بعيدا عن سواحل المغرب ".