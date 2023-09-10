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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على آخر تطورات صفقة انضمام «موديست» للأهلي.. وقصة الكشف الطبي

الفرنسي انتوني موديست
الفرنسي انتوني موديست

أكد مصدر بالأهلي أن الفرنسي انتوني موديست مهاجم فريق بوروسيا دورتموند لم يوقع العقود بشكل رسمي حتى الآن .
وقال المصدر في تصريحات خاصة إن هناك بعض الرتوش الأخيرة على الصفقة وسوف يخضع لكشف طبي في ألمانيا وآخر في القاهرة .

وعاد الفريق الأحمر للتدريبات مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة السوبر الأفريقي.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي والذي شهد تنفيذ جوانب فنية متنوعة خلال فقرات التدريب.

وقاد أندريس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا مطولًا، حيث خاض اللاعبون جانبًا من التدريبات في الجيم، واستكمل المران البدني في التتش.

وأدى ثنائي حراسة المرمى بالفريق مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة مكثفة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتدريبات فنية متنوعة وتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

ويُواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي والمحدد لها يوم 19 من الشهر الجاري.

 

مصدر بالأهلي أنه الفرنسي انتوني موديست أنتوني موديست فريق بوروسيا دورتموند المانيا القاهرة

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