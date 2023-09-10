الثلاثاء.. قافلة طبية لتقديم الخدمات الصحية بالمجان للمواطنين بشمال سيناء

تستعد مديرية الشؤون الصحية في محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتنظيم قافلة طبية في مدينة الحسنة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بقرى المركز والمدينة وصرف العلاج بالمجان. تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

11تخصصا طبيا

وقال سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إن القافلة ستكون يوم الثلاثاء المقبل في مركز شباب المنبطح في قرية المنبطح بمركز الحسنة، وتضم 11 تخصصًا طبيًا مختلفا، لتوقيع الكشف على المواطنين من المترددين على القافلة، وصرف العلاج بالمجان.

وأضاف أنه في حالة احتياج المواطن إلى إجراء فحوصات طبية أو أي شىء يتم التحويل إلى مستشفيات متخصصة داخل المحافظة.

ولفت إلى أن القافلة الطبية تأتي إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطن والكشف على الأسر الأولى بالرعاية وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بقرى المركز والمدينة.