تحمل زوجها بفستان الفرح.. والزوج: أنا مكسور نفسيا

انتشرت الساعة القليلة الماضية صور لفتاة ترتدي فستان فرح، وتحمل شابا يرتدي بدلة سوداء مثل العريس، ما أثارت فضول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد جدل واسع اتضح أن الصور التي التقطت خلال جلسة تصويرية لزوجين احتفالا بعيد زواجهما الأول، قررا أن تكون بطريقة مختلفة حيث حملت الزوجة زوجها الشاب أحمد سمير ورفعته عاليا أثناء التصوير.

وقال الشاب أحمد سمير إن تلك الصور كانت احتفالا بعيد زواجهما الأول لأنهما لم يقيما فرحا ولا حفل زفاف بسبب وفاة والدة العروسة، فأراد أن يدخل الفرح عليها بعد عام من الزواج.

مكسور نفسيا بسبب التنمر

وأضاف «سمير» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات»، عبر قناة النهار، أنه تأثر نفسيًا بسبب الهجوم والانتقادات التي طالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتابع: «قعدنا يوم كامل مكسورين، بسبب التنمر، كلام مينفعش يتقال، مالوش علاقة بالصورة، أنا ماليش في الترندات، والسوشيال ميديا»، مشيرًا إلى مصور الصورة المثيرة للجدل نشرها على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الزوجة ندا حاتم، إنها لم تكن تتخيل أن يصل الموضوع لهذا الحد، موضحة أن الصورة كانت بعفوية وبغرض الدعابة.

وأضافت أنها لم ترد على الانتقادات والهجوم الذي طالها بسبب الصورة، لأن أخلاقها تمنعها من الرد على مثل هذه البذاءات.

عروسة تحمل زوجها وتثير الجدل

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو وصورًا تظهر عن عروس تحمل عريسها، في واقعة أثارت الإعجاب والجدل في آن واحد.