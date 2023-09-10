عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"التجديد في القصة القصيرة" ضمن نقاشات أمسيات الأدب بثقافة القليوبية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد فرع ثقافة القليوبية عددا من الأمسيات بأندية الأدب، خلال اليومين الماضيين، ضمن الأنشطة الثقافية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

في السياق نظم نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ، أمسية أدبية بعنوان "التجديد في القصة القصيرة" شارك بها العديد من المبدعين، وأدارتها نيرمين محمد، موضحة أهمية تناول تقنيات الكتابة في مختلف الأشكال الإبداعية بالدراسة والتحليل وصولا إلى نماذج إبداعية متفردة، ومن ضمن هذه الأنماط الإبداعية "القصة القصيرة" بين الأصالة والحداثة.

ثم تحدث محمد سمير عن تجربة الكتابة في فن القصة القصيرة ورواده، وعن إشكاليات القصة القصيرة من حيث الشكل والتبعية، وعن التجديد كمفهوم وأدواته والمنتج الأدبي وضرورات تجديده.

وتناول محفوظ فودة، التجديد والتقليد في القصة القصيرة وعن محاولات بعض الكتاب للخروج خارج دائرة التقليد عن طريق تحطيم الشكل وصولا لنمط إبداعي متفرد، ثم استمع إلى إبداعات الشباب أعضاء نادي الأدب.

وضمن الفعاليات المقدمة ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، عقد نادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية، أمسيته الأسبوعية برئاسة الشاعر عمار المصري، وبحضور عدد من شعراء النادي، وناقش الحضور عددا من الأعمال الأدبية منها قصيدة "أحقا ترحلين؟" للشاعر إيهاب الجندي، وقصيدة "بحبك يا مصر" للشاعر محمد آدم، قصيدة "رباعيات" للشاعر محمد هباش، قصيدة "قعدة شعر" للشاعر محمود الجابي، قصة "الوادي" للقاص خالد محمد.

واستمرارا للفعاليات التي يقدمها فرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، أقام نادي الأدب ببيت ثقافة القلج، أمسية شعرية أدارها الشاعر سيد مرسي، استهلت بقصيدة "خالتي نادية" للشاعرة منى الغريب، وقصيدة "الدنيا" للشاعر محمد البحيري، وقصيدة "قطر الأماني" للشاعر محمد جودة، كما قدم الشاعر عثمان جودة قصيدة بعنوان "لوم على الأيام" وختاما قصيدة للشاعر متولي حجازي بعنوان "نبضة قلب".

وعُقد بنادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر، أمسية أدبية بعنوان "ملامح المدرسة الكلاسيكية الحديثة" تحدث فيها د. محمد السيد إسماعيل، أن المدرسة الكلاسيكية أو ماتسمى بمدرسة الإحياء هي أولى المدارس التي ظهرت في العصر الحديث، وكان من أهم روادها وشعرائها، محمود سامي البارودي، وشاعر النيل حافظ إبراهيم، وأمير الشعراء أحمد شوقي، وأضاف إسماعيل أن من أهم سماتها الاهتمام بجزالة اللغة، والفصاحة وبناء الصورة الشعرية طبقا للمجازات الموروثة.

فرع ثقافة القليوبية الأمسيات بأندية الأدب الأنشطة الثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

بمشاركة زعماء العالم.. لحظة وصول الرئيس السيسي لوضع إكليل من الزهور على ضريح غاندي

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

كسر حاجز الـ 1300.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

غضب في الزمالك بسبب عقود تأجير محلات النادي

ثبات واستقرار في أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 10 سبتمبر

زلزال عنيف يضرب سواحل جزر ماريانا الشمالية

الدنمارك.. اعتقال 60 شخصًا خلال احتجاج ضد مهرجان إريتري

العاصفة دانيال تهدد اليونان بكوارث وتتجه إلى ليبيا.. الأرصاد تحدد موقفها من مصر

وفر 25 ألف جنيه .. اشتري "اريزو 5" الجديدة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 نصائح مهمة من هيئة الدواء لمرضي انخفاض ضغط الدم

عادل إمام ويسرا فئة أولى بنصف مليون جنيه.. أجور الفنانين جدل لا ينتهي| نوستالجيا

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ