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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زيادة الجوع.. أعراض الإصابة بـ السكري

السكري
السكري

 كشف موقع هيلثي عن بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى احتمالية الإصابة بمرض السكري. 

إليك بعض العلامات الشائعة:

زيادة العطش والجفاف: إذا كنت تشعر بعطش شديد وتحتاج إلى شرب كميات كبيرة من الماء بشكل متكرر، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع مستوى السكر في الدم.

التبول المتكرر: إذا كنت تذهب للتبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد، بما في ذلك الاستيقاظ للتبول في الليل (الإخراج الليلي)، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع مستوى السكر في الدم.

زيادة الجوع: إذا كنت تشعر بشهية مفرطة وجوع شديد رغم تناول الكميات المعتادة من الطعام، فقد يكون ذلك نتيجة لمقاومة الجسم للأنسولين أو نقصه.

فقدان الوزن غير المبرر: إذا كنت تفقد وزنك بشكل ملحوظ دون سبب واضح، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع مستوى السكر في الدم وعدم قدرة الجسم على استخدام السكر بشكل صحيح.

الشعور بالتعب والإرهاق: قد تشعر بالتعب والإرهاق بشكل مستمر رغم الراحة والنوم الكافي، وهذا قد يكون ناجمًا عن ارتفاع مستوى السكر في الدم وعدم قدرة الخلايا على استخدام السكر بشكل فعال.

الجروح التي تستغرق وقتًا طويلاً للشفاء: إذا كانت الجروح تستغرق وقتًا طويلاً للشفاء وتصاب بالعدوى بسهولة، فقد يكون ذلك نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم الذي يؤثر على قدرة الجسم على الشفاء.

ضعف الرؤية: قد تشعر بضعف الرؤية

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