فرصة خاصة أمام المصريين| وظائف في الأمم المتحدة الآن.. الشروط والتخصصات المطلوبة

في ضوء الأحداث الجارية والفرص المهنية المتاحة، تعلن هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن حاجتها لموظفين مصريين لشغل وظائف للعمل داخل مكتب المنظمة الأممية في مصر.

وتتطلب هذه الوظائف مهارات وخبرات محددة تساهم في تحقيق أهداف الهيئة المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

وفي هذا التقرير، سنستعرض تفاصيل هذه الوظائف والشروط المطلوبة للتقديم.

وظائف الأمم المتحدة لمصر للعمل في مجال المرأة

وظيفة أخصائي إنساني إقليمي

الشروط والمهارات المطلوبة:

معرفة وخبرة قوية تتعلق بالسياسات والممارسات الحالية في مجالات المساواة بين الجنسين والحماية والعمل الإنساني.

معرفة قوية بالمنطقة.

القدرة على التفاعل مع الجهات المانحة، وتحديد وتحليل الاتجاهات والفرص والتهديدات لجمع التبرعات.

القدرة على إجراء بحوث السياسة النوعية والكمية.

القدرة على الدعوة وتقديم المشورة في مجال السياسات.

يملك مهارات تحليلية قوية.

القدرة على كتابة أوراق السياسة والخطب والإحاطات.

معرفة قوية بتطوير البرامج وتنفيذها والإدارة القائمة على النتائج وإعداد التقارير.

المتطلبات التعليمية:

درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقوق الإنسان أو الجنس أو العلاقات الدولية أو التنمية الدولية أو القانون الدولي أو مجالات العلوم الاجتماعية الأخرى.

يمكن قبول شهادة جامعية من المستوى الأول مع سنتين إضافيتين من الخبرة المؤهلة بدلاً من الشهادة الجامعية المتقدمة.

الخبرة المطلوبة:

ما لا يقل عن 5 سنوات من العمل المسؤول تدريجياً في قضايا النوع الاجتماعي والعمل الإنساني.

الخبرة التقنية في التنسيق بين الوكالات؛ خبرة في تحليل السياسات والتخطيط الاستراتيجي.

خبرة في العمل مع الحكومات والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني على المستوى الدولي وفي الميدان وبناء الشراكات معها.

وظيفة رئيس البرامج

الشروط والمهارات المطلوبة:

درجة الماجستير في التنمية الدولية أو الإدارة العامة أو السياسة العامة أو غيرها من مجالات العلوم الاجتماعية ذات الصلة.

يمكن قبول شهادة جامعية من المستوى الأول مع سنتين إضافيتين من الخبرة المؤهلة بدلاً من الشهادة الجامعية المتقدمة.

شهادة إدارة المشروع/البرنامج (مثل PMP® أو PRINCE2® أو MSP®) تعتبر ميزة إضافية.

المتطلبات التعليمية:

ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة المهنية المسؤولة بشكل تدريجي والتي تجمع بين القيادة الاستراتيجية والإدارية في برامج التنمية مع التركيز القوي على مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

الخبرة الميدانية في العمل مع فرق متعددة الثقافات.

خبرة في قيادة الفريق.

خبرة في العمل في الأمم المتحدة.

المهارات اللغوية:

إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.

المعرفة بلغة عمل أخرى للأمم المتحدة تعتبر رصيداً.

وتقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة فرصًا مهنية مثيرة للموظفين المصريين للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق المرأة. إذا كنت تمتلك المهارات والخبرات المطلوبة، يمكنك التقديم من خلال موقع الهيئة عبر موقع التوظيف العالمي LinkedIn.