محاولة سرقة في الشارع تتحول لجريمة قت.ل بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة (عامل - مقيم بدائرة المركز) بإحدى الطرق بدائرة المركز.

بالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعدوزير الداخلية وبمشاركة مديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطل ، نجار مسلح "له معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود) .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وقررا بتقابلهما مع المجنى عليه حال إستقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما "بدون لوحات معدنية"تم ضُبطها" ، حاولا سرقته بالإكراه فقام المجنى عليه بمقاومتهما فأطلق أحدهما عيار نارى تجاهه من (بندقية خرطوش) كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته "دون الإستيلاء على متعلقاته الشخصية" .

وأرشد أحدهما عن السلاح المستخدم فـى الواقعة (بندقية خرطوش و عدد من الطلقات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.