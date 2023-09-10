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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تعلن حصيلة ضحاياها في زلزال المغرب

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مساء يوم السبت، أن فرنسيا لقي حتفه وأصيب 8 آخرون في الزلزال الذي ضرب المغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وأضافت أن المواطن الفرنسي توفي متأثرا بسكتة قلبية خلال الزلزال، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقالت الوزارة "إننا نأسف لوفاة مواطن فرنسي في أغادير إثر نوبة قلبية خلال الزلزال"، كما حددت هوية ثمانية فرنسيين مصابين.

وأفادت بأنها على اتصال وثيق بهم من أجل ضمان حسن رعايتهم.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى أكثر من 2000 قتيل، حتى حدود العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي.

وقالت الوزارة في بيانها: "إلى حدود الساعة العاشرة مساء بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404 منهم خطيرة".

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