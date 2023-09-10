تتعلق باعتقاله.. رسالة طمأنه من الرئيس البرازيلي لـ«بوتين» لحضور قمة العشرين المقبلة

أكد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يتم اعتقاله إذا حضر قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في البرازيل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال لولا دا سيلفا، في حديث على هامش اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي عبر برنامج "فيرست بوست" الإخباري، إنه سيتم توجيه الدعوة لبوتين لحضور قمة العام المقبل.

وأضاف أنه هو نفسه يعتزم حضور اجتماع مجموعة بريكس للدول النامية المقرر عقده في روسيا قبل اجتماع ريو.

وتابع: "أعتقد أن بوتين يستطيع التوجه بسهولة إلى البرازيل.. ما يمكنني قوله لكم هو إنني إذا كنت رئيساً للبرازيل وأتى (بوتين) إلى البرازيل فمن المستحيل أن يتم إلقاء القبض عليه".



وفي مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا، بينما تنفي روسيا ضلوع قواتها في جرائم حرب أو أخذ أطفال أوكرانيين قسرا.

وفي سياق اخر، قال مسؤول أوروبي، اليوم الأحد، إن المناقشات بشأن حرب أوكرانيا، بين قادة دول مجموعة العشرين، ظلت مستمرة حتى اللحظات قبل التوافق على البيان الختامي للقمة التي استضافتها الهند.

واعتبر المسؤول الأوروبي، في تصريحات نقلتها "رويترز"، دون الكشف عن هويته، أن "روسيا أصبحت أكثر عزلة"، بعد اجتماع قادة مجموعة العشرين. وأشار المسؤول الأوروبي، إلى أنه لم يصدر عن روسيا أي مواقف، خلال القمة، بشأن اتفاق تصدير الحبوب.