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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية لإدارة وتشغيل المدافن الصحية للمخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز سقارة للتدريب، سينفذ خلال الأسبوع الخامس من خطته التدريبية أيضاً دورة إدارة وتشغيل المدافن الصحية للمخلفات البلدية الصلبة في المحافظات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

واشار  إلى حرص الوزارة على رفع كفاءة قدرات العاملين بالإدارة المحلية في جميع المحافظات فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، وإدارة وتشغيل المدافن التى تم انشائها ضمن المنظومة موضحاً الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية في جميع محافظات الجمهورية لتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية للمخلفات منها المدافن الصحية والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة طبقاً لتكليفات القيادة السياسية.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الدورة ستركز على رفع وعى العاملين بالإدارة المحلية بأهمية وكيفية تطبيق منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، ومراحل تنفيذها ، والاستراتيجية الوطنية للمخلفات الصلبة بمصر، والإطار التشريعي لإدارة المخلفات ، واستعراض ما تم انجازه من مشروعات بنية تحتية والتي تشمل تأهيل وإنشاء عدد من مصانع تدوير المخلفات بأحدث التكنولوجيات الأجنبية المستخدمة في هذا المجال ، وأهداف المنظومة الجديدة في إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات الصلبة ، وتوفير فرص عمل جديدة ، وتنمية الاقتصاد و تحقيق أقصى استفادة من المخلفات البلدية ،  بما يساهم كذلك في إعادة الوجه الحضارى والجمالى للمحافظات وإحداث تغيير حقيقى في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، إضافة إلى رفع مهارات المتدربين بكيفية حسن إدارة مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها وتسليمها للمحافظات لإستغلالها بأقصي استفادة ممكنة لتحقيق أهدافها المنشود إضافة إلى زيارة المدفن الامن بشبرا منت والتعرف على كيفية إدارته وتشغيله .

 

هشام امنة التنمية المحلية مركز سقارة المدافن الصحية

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