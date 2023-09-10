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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التعديل الـ 14 بالدستور الأمريكي.. هل يمنع ترامب من منافسة بايدن؟

ترامب
ترامب

يسعى عدد متزايد من الأطياف السياسية في أمريكا إلى استبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من السباق الانتخابي، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

يعد الأساس لإزاحة ترامب، على اعتبار أنه بتصرفاته في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 قد انتهك القسم الدستوري، وأن ترامب انخرط في تمرد الكابيتول، ما يحرمه الحق في الترشح في الانتخابات الرئاسية حتى لو لم تتم إدانته بارتكاب جريمة.

ويقول البند الثالث من التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، بمنع المرشح لمنصب فيدرالي، من خوض السباق إذا كان قد انخرط في أعمال تمرد أو عصيان.

 يرجع تاريخ هذا البند إلى فترة ما بعد الحرب الأهلية الأمريكية (1861 إلى 1865)، لكن الدستور لا يوضح كيفية تطبيق هذا الحظر.

ويقول خبراء، إن ترامب أخل بالدستور، ولهذا، فهو غير مؤهل للترشح بموجب هذا البند الثالث من التعديل الرابع عشر.

يواجه الرئيس السابق بالفعل 91 تهمة في أربع ملاحقات قانونية في واشنطن العاصمة، ومدينة نيويورك وولايتي جورجيا وفلوريدا وتتضمن لائحة الاتهامات تهماً بالتآمر، والاحتيال على الولايات المتحدة، وعرقلة إجراءات رسمية، والتآمر ضد حق التصويت. 

6 يناير 2021 الاطياف السياسية إرتكاب جريمة احتيال اتهامات الهجوم على مبنى الكابيتول الترشح للانتخابات الرئاسية استبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الترشح للانتخابات

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