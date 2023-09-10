الاحتلال يعيد فتح معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع من غزة

أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة، إعادة فتح التصدير عبر معبر كرم أبو سالم اعتبارًا من، اليوم الأحد، كما كان عليه قبل الإغلاق الأخير وذلك بعد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية إغلاق المعبر التجاري، بزعم محاولة تصدير متفجرات للضفة الغربية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وأدى إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع من قطاع غزة، إلى تكبد التجار والمزارعين خسائر فادحة.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارًا بإغلاق معبر كرم أبو سالم، يوم الإثنين الماضي، بعد زعمها العثور على مواد متفجرة خلال تصدير شحنة ملابس.