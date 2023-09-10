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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سلاح ومخدرات .. الأمن العام يشن حملات مكبرة بأسوان ودمياط

الشرطة
الشرطة

شن قطاع الأمن العام برئاسه اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى- وعدد من الطلقات النارية) بحوزة (3 متهمين).

وضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين) بحوزة (6 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (825) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بالمضبوطات الآتية (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية) بحوزة (6 متهمين لهم معلومات جنائية).

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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