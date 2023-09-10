استغاث بشقيقه .. شاب ينهي حياة صديقه لسرقة توك توك بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دارالسلام بمديرية أمن سوهاج من (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) بتأخر شقيقه (سائق مركبة توك توك - مقيم بذات الناحية) فـى العودة بمركبة "التوك توك" ولدى تواصله معه تليفونياً أبلغه بالتشاجر مع آخر ببندر دار السلام، فقام بالتوجه للمكان فلم يجد شقيقه وعثر على مركبة "التوك توك" خاصته وبه آثار دماء بالقرب من منزل صديق شقيقه.

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية ، عن أن وراء إرتكاب الواقعة صديق المجنى عليه (سائق مركبة توك توك - مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بقيامه بإستدراج المجنى عليه إلى أرض زراعية بجوار مسكنه وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات بينهم.

وأرشد المتهم عن جثة المجنى عليه والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "سكين" والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.