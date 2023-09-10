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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حفره بعمق 2 متر.. القبض على 11 شخصا ينقبون عن الآثار بالأقصر

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت ، له معلومات جنائية) وآخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله الكائن بذات الناحية .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبرفقته ( 10 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية) حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار خلسة وتم العثور على حفرة بقطر 1,5 متر وعمق 2 متر وتشوينات الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر ، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام التنقيب عن الاثار النيابة العامة أمن الأقصر مركز شرطة أرمنت

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