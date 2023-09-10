حفره بعمق 2 متر.. القبض على 11 شخصا ينقبون عن الآثار بالأقصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت ، له معلومات جنائية) وآخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله الكائن بذات الناحية .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبرفقته ( 10 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية) حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار خلسة وتم العثور على حفرة بقطر 1,5 متر وعمق 2 متر وتشوينات الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر ، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.