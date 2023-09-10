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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 73 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية بالمنيا

حملات رقابية
حملات رقابية

تواصل الوحدات المحلية جهودها في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، ومحاسبة المخالف حفاظاً على حقوق المواطنين.

 

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في هذا السياق، قال تاج أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، تمكنت من تحرير 62 محضرا متنوعا خلال حملات مكبرة على المخابز البلدية، وذلك في إطار الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار وإنتاج خبز مطابق للمواصفات والمقاييس والجودة وضمان جودة الأغذية وسلامتها والتأكد من إعلان الأسعار المقررة، وشملت المخالفات “خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون، وعدم وجود سجل، وعدم الإعلان”.

من جانبه، أشار أحمد خلف، رئيس مركز و مدينة العدوة، إلى تحرير 8 محاضر تموينية خلال حملة على الأسواق والمحال التجارية تنوعت بين عدم الإعلان عن التسعيرة و بيع سلع بدون فواتير، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز مطاي، قال هشام فايز، رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 3 محاضر تموينية أثناء المرور على الأسواق والمحال التجارية، شملت محضر إدارة مخزن منتجات غذائية بدون ترخيص، ومحضر إدارة محطة مواد بترولية بدون ترخيص، ومحضر ذبح خارج السلخانة، بالإضافة إلى مصادرة عدد من كراتين المواد الغذائية، وسحب عينات سلع غذائية متنوعة لإرسالها إلى معامل التحليل، وذلك بالاشتراك مع مفتشي الأغذية، و مسئولي الطب البيطري بالمركز، وعدد من الجهات المعنية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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