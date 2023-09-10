سقوط عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية بالأقصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر قيام ( 3 عناصر إجرامية ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا ) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" ، وبحوزتهم (2 فرد محلى – عدد من الطلقات - 9 قطع حديدية كبيرة الحجم خاصة بأبراج الضغط العالى وزنوا 1,500 كيلو جرام - 3 لفافات من الأسلاك الكهربائية الهوائية بطول 200 متر وزنوا 100 كيلو جرام - إسطوانة أكسجين بمشتملاتها - مقص حديدى كبير الحجم) .

بمواجهتهم إعترفوا بسرقة المضبوطات وأن السلاح النارى للدفاع عن نشاطهم غير المشروع وإسطوانة الأكسجين والمقص الحديدى لتقطيع الأسلاك الكهربائية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



