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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية بالأقصر

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر قيام ( 3 عناصر إجرامية ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا ) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية . 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" ، وبحوزتهم (2 فرد محلى – عدد من الطلقات - 9 قطع حديدية كبيرة الحجم خاصة بأبراج الضغط العالى وزنوا 1,500 كيلو جرام - 3 لفافات من الأسلاك الكهربائية الهوائية بطول 200 متر وزنوا 100 كيلو جرام - إسطوانة أكسجين بمشتملاتها - مقص حديدى كبير الحجم) . 

بمواجهتهم إعترفوا بسرقة المضبوطات وأن السلاح النارى للدفاع عن نشاطهم غير المشروع وإسطوانة الأكسجين والمقص الحديدى لتقطيع الأسلاك الكهربائية . 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .


 

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