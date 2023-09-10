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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب حماة الوطن يدشن حملة لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه  اللواء أركان حرب صلاح المعداوي  أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة  السادة المساعدين ورؤساء اللجان المتخصصة وأمناء الأمانات  النوعية وأمناء القطاعات والأقسام بأمانة القاهرة بقطاعاتها الأربعة شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط القاهرة بضرورة متابعة  تنفيذ خطة الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وصرح اللواء أ.ح صلاح المعداوى أن شعار أمانة القاهرة لدعم الحملة الانتخابية لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى “لفترة رئاسية جديدة هو “جنى الثمار..واستكمال البناء”.

وكان الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن واللواء أ.ح/ أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب  قد أعلنا في بيان رسمي  تأييد الحزب لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة .. وعقد اللواء/ طارق نصير الأمين العام للحزب.. والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية إجتماعا هاما مع قيادات الأمانة المركزية للحزب لمتابعة  خطة التحرك بين القواعد الحزبية والجماهير التي بدأ تنفيذها فى جميع المحافظات.

وقال اللواء المعداوي إن قطاعات أمانة القاهرة ولجانها بدأت التحرك منذ الأسبوع الماضي وسط قواعدنا المنتشرة في ربوع العاصمة من خلال جميع الأقسام والشياخات لتوعية المواطنين بما يدور حولنا من أحداث خلال المرحلة الحالية وتأثيرها على حياة المواطنين وآن الإصرار على دعم الرئيس وانتخابه هو لاستكمال مسيرة  الإنجازات التي حققها لنجني ثمارها فى المستقبل القريب انا وللاجيال القادمة … موضحا أن الحزب يستهدف إحباط و  وإفشال مخططات أهل الشر لتحريض الشعب المصري ضد قيادته السياسية الوطنية عن طريق نشر الشائعات المسمومة بواسطة العملاء والمأجورين من خلال القنوات الفضائية السوداء المأجورة الموجهة.

وشدد المهندس محمد جمال الدين أمين تنظيم القاهرة بحزب حماة الوطن  علي أنه تم تكليف كافة الأمانات النوعية  التابعة لأمانة القاهرة وكافة المستويات التنظيمية بتكثيف جهودها لتقديم الدعم اللازم بكافة الأشكال للقطاعات والأقسام لتشجيع الجميع على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية والمشاركة السياسية، وذلك من أجل دعم الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي .. الذي أحدث نقلة نوعية في كل المجالات لرفعة الوطن وخدمة المواطن وأعاد تثبيت أركان الدولة وبناء مؤسساتها الوطنية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

من جانبه قال المهندس يوسف رشدان أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة أن أمانة الإعلام دشنت خطة منظمة للتواصل مع الجماهير و مواجهة مخططات أعداء الوطن  عن طريق عرض الإنجازات التي تحققت علي أرض الواقع والتي غيرت وجه الحياة في مصر .. ومن أبرزها المشروعات القومية العملاقة  والمبادرات الرئاسية مثل  حياة كريمة  و تكافل وكرامة و ١٠٠ مليون صحة.. والقضاء علي العشوائيات، مشيرا إلي أن إنجازات الرئيس السيسي  تعتبر هى شهادة ميلاد الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها لتنطلق إلى مستقبل الأمن والأمان والرخاء بإذن الله .

حزب حماة الوطن حماه الوطن حرب صلاح المعداوي السيسي الانتخابات الرئاسية

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