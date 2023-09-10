عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة القرن.. خبير يكشف مفاجأة عن الزلزال القادم في المغرب

زلزال ودمار وألم
زلزال ودمار وألم ومعاناة

تحدث أستاذ علوم الأرض الكوكبية بالجامعة المفتوحة، ديفيد روثري، أن زلزال المغرب الذي أودى بحياة أكثر من 2000 شخص، وفق ما ذكر موقع أفريكا نيوز.
وأوضح أنه لم يكن هناك زلزال ضرب المنطقة  أكبر من 6.0  درجات على مقياس ريحتى في نطاق 500 كيلومتر مثل هذا الزلزال منذ عام 1900 على الأقل"، ما يجعل هذه الكارثة تحدث "مرة واحدة كل قرن".

وأضاف أن حركات الأرض بسبب الاصطدام بين الصفائح تحت قارتي أفريقيا وأوروبا ما زالت مستمرة ومن المتوقع أن تتحرك بشكل اكثر في القادم من الوقت، وهو ما يقول بإمكانية حدوث زلازل جديدة في المغرب.

وسيتعين على المغرب "التفكير بجدية شديدة بالاستثمار في بناء عقارات مقاومة للزلازل"، لكنه، حسب قوله، "يعد اتخاذ ذلك القرار، قرارا صعبا" بالنظر إلى أن الزلزال التالي قد يكون على الأرجح بعيدا، وربما بعد قرن من الزمن، لكن احتمال تكرار الزلزال خلال ربما سنوات لايمكن استبعاده.

وأعلنت السلطات الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، لكن الصليب الأحمر حذر من أن إصلاح الأضرار قد يستغرق سنوات.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.8 درجة ريختر وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة في منطقة جبلية على بعد 72 كيلومترا جنوب غرب مدينة مراكش السياحية.

ونجم عن الزلزال، وجود هزات قوية في مدن الرباط والدار البيضاء والصويرة الساحلية.

وتسبب الزلزال في أضرار واسعة النطاق ودفع السكان والسياح المذعورين إلى الهروب إلى في منتصف الليل وترك الزلزال الكثيرين يفترشون العراء بعد تهدم منازلهم.

 

500 كيلو أستاذ علوم الأرض الهروب أفريقيا وأوروبا الزلزال الدار البيضاء الحداد الوطني الد الجيولوجي إمكانية حدوث زلازل جديدة هيئة المسح الجيولوجي زلزال المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

كهربا يزيد أوجاع الزمالك.. لوائح فيفا تصدم الفارس الأبيض بخطوتين

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

موضوعات متعلقة

صحف السعودية: مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى.. وولي العهد يعلن إنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.. والمغرب يشيّع ضحايا الزلزال

ضربة موجعة .. إيطاليا تنسحب من اتفاق كبير مع الصين

لماذا وافقت روسيا على بيان قمة العشرين؟

التعديل الـ 14 بالدستور الأمريكي.. هل يمنع ترامب من منافسة بايدن؟

رئيس الوزراء الهندي يسلم رئاسة مجموعة العشرين للبرازيل

بريطانيا ترصد تمويلا ضخمًا لإنشاء صندوق المناخ الأخضر

شاهد.. هذا ما يحدث في اليوم الثاني لقمة العشرين

مسؤول أوروبي يكشف ما دار حتى اللحظة الأخيرة قبل إعلان بيان العشرين

ترشيحاتنا

وسط اهتمام عالمي.. الكشف عن موعد توقيع الفرنسي موديست للأهلي

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

بعد كارثة المغرب.. خبير يحذر من دمار هائل قد يلحق بهذه الدولة

رقم 9 كلمة السر.. مدرب الزمالك يرفع راية التحدي وعينه على الكونفيدرالية

إقبال ممتاز.. أيهما افضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»| تفاصيل

كارثة القرن.. خبير يكشف مفاجأة عن الزلزال القادم في المغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدمات عالمية.. محطة قطارات صعيد مصر جاهزة لاستقبال الركاب.. تفاصيل بالصور

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالتها في عيد ميلاد زوجها.. شاهد

بعائد 19,5%.. بنكا الأهلي ومصر يقدمان مفاجأة سارة للمواطنين

حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​

فيديو

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ