القبض على عامل بجراج أنهى حياة شاب في مشاجرة بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، من أحد المستشفيات باستقباله عاملا (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) مصابا بجروح متفرقة بالجسم ووفاته أثناء إسعافه.

وبسؤال (والد المصاب) قرر بحدوث مشاجرة بين (نجله) وبين (مالك جراج ، كائن بدائرة القسم) حال تواجدهما بجراج ملك الأخير كائن بدائرة القسم، لخلافات مالية بينهما قام خلالها الأخير بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته ولاذ بالهرب .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة ، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.