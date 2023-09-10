بسبب اتهامات صديقته السابقة.. مانشستر يونايتد يعلن استبعاد لاعبه أنتوني

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي استبعاد لاعبه البرازيلي أنتوني من الفريق "مؤقتا"، لحين انتهاء التحقيقات في اتهامات صديقته السابقة جابرييلا كافالين بالاعتداء الجسدي عليه.

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي: "من المقرر أن يعود اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباريات الدولية إلى التدريبات يوم الاثنين، إلا أنه قد تم الاتفاق مع أنتوني على تأجيل عودته حتى إشعار آخر لمعالجة تلك الادعاءات".

وأضاف:" نحن كناد ندين أعمال العنف وسوء المعاملة".

وأختتم:" ندرك أهمية حماية جميع المعنيين بالأمر، ونعترف بتأثير هذه الادعاءات على الناجين".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط.