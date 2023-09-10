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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محطات للتموين بالغاز والسولار والبنزين للسيارات.. مشروعات استثمارية بالدقهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا لاعضاء اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة الدقهلية بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة والسادة وكلاء الوزارات مديري مديريات الاسكان والتموين والزراعة وكافة الادارات المعنية بديوان المحافظة.


وقد تناول" مختار" خلال الاجتماع الذي نظمته الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار باشراف الاستاذ عصام حجاج مدير عام الادارة استعراض ومناقشة عددا من الطلبات المقدمة لاقامة مشروعات استثمارية بعدد من المراكز والمدن شملت مراكز طلخا وبلقاس والمنزلة والسنبلاوين حيث اوضح "مختار" انه تمت الموافقة علي اقامة عدد من المشروعات الاستثمارية بالمراكز المشار اليها شملت مشروعات محطات للتموين بالغاز والسولار والبنزين للسيارات والمركبات.. 


واضاف "مختار" ان اللجنة ليس لديها مانع من الموافقة علي المشروعات التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ودعم الاقتصاد القومي بشرط استيفاء كافة الاراء الفنية للاجهزة المختصة، واضاف "مختار" ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين في جميع المجالات بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن،  وطالب مختار بضرورة تضافر جهودنا جميعاً من أجل أن تتحول الدقهلية الي عاصمة مصر الصناعية كما هي الآن عاصمة مصر الطبية مشيرا اننا حريصون علي تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل علي حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، واشار" مختار " الي ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مصانع جديده تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر،

 وأوضح "مختار" أن الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعه والأعمال ولديهم القدره علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصاديه كبيره،

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إقامة مشروعات استثمارية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللجنة العليا للإستثمار المشروعات الاستثمارية ر محافظ الدقهلية لمشروعات الاستثمارية

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