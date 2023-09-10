قمة العشرين .. كوريا الجنوبية واليابان تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الصين

بعد قرون من الصراعات والأزمات التي تعود جذورها لسنوات عديدة، بذلت الولايات المتحدة الأمريكية جهودا عديدة لتعزيز العلاقات وإصلاح ما أفسده التاريخ بين سول وطوكيو. وفي ذلك الإطار تحسنت العلاقات بينهما شيئا فشيئا، واستغل قادة البلدين قمة العشرين، التي تعقد في الهند، كفرصة لعقد اجتماع ثنائي اليوم، لتوحيد الجهود في مواجهة التوترات الكبيرة والصراعات التي تشهدها منطقة آسيا.

تفاصيل الاجتماع

قالت الحكومة اليابانية اليوم، إن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عقدا مباحثات ثنائية اليوم، من أجل تعميق العلاقات الثنائية.

وبحسب موقع “تايمز أوف يابان”، أخبر كيشيدا يون، أن طوكيو تأمل في أن تتولي سول المباحثات الثلاثية مع الصين، والتي من المقرر عقدها هـا العام.

وكانت آخر مرة التقى فيها كيشيدا ويون في أغسطس على هامش قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقالت الحكومة، إن الزعيمين الياباني والكوري الجنوبي عقدا ستة محادثات ثنائية خلال عدة أشهر.

التطورات الأخيرة في العلاقات الثنائية

تشهد العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية توترًا منذ سنوات بسبب قضايا تتعلق بالحرب والتاريخ والتجارة. وفي عام 2018، أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكمًا يطالب شركات يابانية بتعويض عمال كوريين استغلهم خلال فترة الحكم الاستعماري لليابان، والذي كان في الفترة من 1910-1945.

وردت الحكومة اليابانية بفرض قيود على تصدير مواد حساسة إلى كوريا الجنوبية، مما أثار غضب سول وأثر سلبًا على قطاع صناعة أشباه الموصلات. كما تشهد البلدين خلافًا حول جزيرة دوكدو وتاكشيما، التي تدعى كلاهما سلطانها.