عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة العشرين .. كوريا الجنوبية واليابان تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الصين

صدى البلد

بعد قرون من الصراعات والأزمات التي تعود جذورها لسنوات عديدة، بذلت الولايات المتحدة الأمريكية جهودا عديدة لتعزيز العلاقات وإصلاح ما أفسده التاريخ بين سول وطوكيو. وفي ذلك الإطار تحسنت العلاقات بينهما شيئا فشيئا، واستغل قادة البلدين قمة العشرين، التي تعقد في الهند، كفرصة لعقد اجتماع ثنائي اليوم، لتوحيد الجهود في مواجهة التوترات الكبيرة والصراعات التي تشهدها منطقة آسيا.

تفاصيل الاجتماع

قالت الحكومة اليابانية اليوم، إن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عقدا مباحثات ثنائية اليوم، من أجل تعميق العلاقات الثنائية.

وبحسب موقع “تايمز أوف يابان”، أخبر كيشيدا يون، أن طوكيو تأمل في أن تتولي سول المباحثات الثلاثية مع الصين، والتي من المقرر عقدها هـا العام.

وكانت آخر مرة التقى فيها كيشيدا ويون في أغسطس على هامش قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقالت الحكومة، إن الزعيمين الياباني والكوري الجنوبي عقدا ستة محادثات ثنائية خلال عدة أشهر.

التطورات الأخيرة في العلاقات الثنائية

تشهد العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية توترًا منذ سنوات بسبب قضايا تتعلق بالحرب والتاريخ والتجارة. وفي عام 2018، أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكمًا يطالب شركات يابانية بتعويض عمال كوريين استغلهم خلال فترة الحكم الاستعماري لليابان، والذي كان في الفترة من  1910-1945.

وردت الحكومة اليابانية بفرض قيود على تصدير مواد حساسة إلى كوريا الجنوبية، مما أثار غضب سول وأثر سلبًا على قطاع صناعة أشباه الموصلات. كما تشهد البلدين خلافًا حول جزيرة دوكدو وتاكشيما، التي تدعى كلاهما سلطانها.

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الحكومة اليابانية اليابان وكوريا الجنوبية الولايات المتحدة الامريكية رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قمة العشرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

ضربة موجعة لاتحاد العاصمة الجزائري قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

ترشيحاتنا

زلزال المغرب| لم يُبق على البشر أو الحجر.. والخسائر 150 مليار دولار

بورصة المحافظات | أسعار كورولا وأوكتافيا وفيرنا في الشرقية .. صور

فى عيد ميلاده.. شاهد أجمل صور جمعت بين دنيا سمير غانم وزوجها

خبير: الاقتصاد العالمى سيتشكل بعشوائية إن لم يتم تنظيمه

وزير الأوقاف السوري: الأزهر الشريف مرجعيتنا ونحن تربينا على فكره الوسطي

قمة العشرين .. كوريا الجنوبية واليابان تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست المرة الأولى.. سبب ظهور وميض أزرق في السماء لحظة زلزال المغرب

جمال شعبان يقدم نصائح تغني عن عملية القلب المفتوح.. تفاصيل

ياسمين عز هتجبلي جلطة ...10 إطلالات مثيرة لـ شمس الكويتية.. شاهد

نشرة المرأة والصحة| حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​.. نصائح هيئة الدواء لمرضي ضغط الدم

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ