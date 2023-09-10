قلق بالغ.. فرنسا: نتأهب لوقوع هجمات إرهابية مخطط لها من الخارج

حذر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، من خطر وقوع هجمات إرهابية مخطط لها من الخارج، في البلاد، على غرار هجمات نوفمبر 2015 في باريس؛ بسبب الوجود الأمريكي والفرنسي الأصغر في منطقة الساحل، وبلاد الشام، وأفغانستان.

وقال دارمانين، لقناة “فرانس-2”، إن: “فرنسا اعتقدت لفترة طويلة جدًا أن هجومًا إرهابيًا مثل الهجوم على قاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية في عام 2015، لم يعد من الممكن أن يحدث”.

وأشار إلى أنه “في أفغانستان، وفي أفريقيا، تتم استعادة وسائل خلق التهديد، وهذا مثير للقلق”.

وأضاف دارمانين: "نحن نعيد تأمين أنفسنا ضد التهديد المتوقع المحتمل الذي يظهر مرة أخرى؛ لأنه لعدد من الأسباب، قلص الأمريكيون والفرنسيون وجودهم في منطقة الساحل والشام وأفغانستان".