استعدادا لتدخل محتمل.. النيجر تتهم فرنسا بنشر قوات في غرب إفريقيا

اتهم المجلس العسكري في النيجر، اليوم الأحد، فرنسا بنشر قوات في عدد من دول غرب إفريقيا في إطار الاستعدادات لتدخل عسكري محتمل مع المجموعة الإقليمية (إيكواس) في النيجر.

وفي بيان قرأه التلفزيون الحكومي خلال الليل، كرر المجلس العسكري أيضا دعوته لرحيل القوات الفرنسية من أراضيه، وهو مصدر رئيسي للتوتر بين الحليفتين السابقتين منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو.

وناشد البيان 'الرأي العام الوطني والدولي أن يشهد عواقب هذا الموقف العدواني والمخادع والازدراء الذي تتبناه فرنسا'.

وتوترت العلاقات بين النيجر ومستعمرتها السابقة فرنسا منذ أعلنت باريس أن المجلس العسكري غير شرعي. ووسط موجة من المشاعر المعادية لفرنسا، اتبع قادة الانقلاب أيضًا استراتيجية المجلس العسكري في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في السعي إلى إنهاء العلاقات العسكرية الطويلة الأمد مع فرنسا في الحرب على مستوى المنطقة ضد التمرد الإسلامي.

وردا على سؤال حول تصريحات المجلس العسكري الأخيرة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 'لا نعترف بأي شرعية في تصريحات الانقلابيين'.

وفيما يتعلق بنحو 1500 جندي فرنسي متمركزين في النيجر، قال ماكرون إن أي قرار بشأن نشرهم لن يتم إلا بالتنسيق مع بازوم.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في ختام قمة زعماء مجموعة العشرين في الهند التي استمرت يومين 'إذا قمنا بإعادة الانتشار... فلن أفعل ذلك إلا بناء على طلب الرئيس بازوم'.

ولم يتناول بشكل مباشر الادعاء بأن فرنسا تنشر قوات في أماكن أخرى في غرب أفريقيا كجزء من اقتراح إقليمي لاستخدام القوة كملاذ أخير لاستعادة الديمقراطية.

وفرضت الكتلة الإقليمية الرئيسية (إيكواس) عقوبات على النيجر وقامت بتفعيل ما يسمى بالقوة الاحتياطية تحسبا للتدخل العسكري المحتمل، على الرغم من استمرار المحادثات لإيجاد حل دبلوماسي.

واقترح الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أن فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر للعودة إلى الحكم المدني يمكن أن ترضي القوى الإقليمية. وكان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في السابق جدولا زمنيا مدته ثلاث سنوات.