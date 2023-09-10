أنا ذاهب للنوم.. بايدن ينهي مؤتمره في فيتنام بطريقة مثيرة للجدل

أنهى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً في هانوي بـ فيتنام، قائلا إنه ذاهب إلى النوم.

ومع ذلك، استمر الصحفيون في توجيه الأسئلة للرئيس الأمريكي، وكان أحدها يتعلق بلقائه مع رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانج.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بايدن، إن واشنطن لن تبيع منتجات لـ الصين يمكن أن توسع قدرتها على إنتاج المزيد من الأسلحة النووية.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي في هانوي : "ما لن أفعله هو بيع منتجات للصين من شأنها توسيع قدرتها على إنتاج المزيد من الأسلحة النووية".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن واشنطن لا تسعى حاليًا إلى الإضرار ببكين.

وأضاف أن “الجهود الأمريكية لا تهدف إلى احتواء الصين، بل إلى إنشاء قاعدة مستقرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.