أسوأ من الحرب النووية.. بايدن يوجه تحذيرا بشأن أخطر تهديد وجودي للبشرية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن ظاهرة الاحتباس الحراري تظل هي التهديد الحقيقي للبشرية.

وأضاف بايدن، في تصريحات له، أن “التهديد الوجودي الوحيد الذي يواجه البشرية، وأسوأ من الحرب النووية، هو ظاهرة الاحتباس الحراري".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري مشكلة حقيقية؛ لأنه "لا يوجد طريق للعودة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب بايدن، عن بالغ حزنه بسبب الخسائر في الأرواح والدمار الذي وقع في المملكة المغربية بسبب الزلزال الذي ضرب أقاليم فيها بقوة 7 ريختر مساء الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي: إدارتي تعمل عن بعد مع المسؤولين المغاربة لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في المغرب.

وأضاف بايدن: “عرضنا مساعدتنا وجاهزون لتقديم أي مساعدة ضرورية ممكنة للشعب المغربي”.