شاهد.. بايدن يتلعثم عند نطق اسم ولي العهد السعودي

كشف مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تلعثم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال قمة العشرين التي تستضيفها الهند.

وأظهر الفيديو لحظة تلعثم بايدن في كلمته عند نطق اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وإعادته قراءة الاسم مرتين.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على حسابه الرسمي على موقع X صورة تجمعه بالرئيس الأمريكي جو بايدن وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان تحت عنوان “تعزيز نمو البنية التحتية، وتعزيز الاتصال”.

وعلى هامش قمة العشرين، التقى مودي بالزعيمين بن سلمان وبايدن، وتعليقاً على اللقاء قال رئيس الوزراء

“انضم قادة آخرون إلى حدث خاص حول الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا”.

وأضاف “سيعمل على تسهيل زيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتعزيز الاتصال داخل الهند والشرق الأوسط والمناطق الأوروبية”.