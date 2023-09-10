بايدن: لن نبيع المنتجات المتعلقة بالأسلحة النووية لـ الصين.. ولا نهدف لاحتوائها

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن واشنطن لن تبيع منتجات لـ الصين يمكن أن توسع قدرتها على إنتاج المزيد من الأسلحة النووية.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي في هانوي : "ما لن أفعله هو بيع منتجات للصين من شأنها توسيع قدرتها على إنتاج المزيد من الأسلحة النووية".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن واشنطن لا تسعى حاليًا إلى الإضرار ببكين.

وأضاف أن “الجهود الأمريكية لا تهدف إلى احتواء الصين، بل إلى إنشاء قاعدة مستقرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

كما بايدن، أعرب عن أمله في عقد اجتماع مبكر مع الرئيس الصيني، شي جين بينج.