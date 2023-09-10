بنى سويف .. السيطرة علي حريق في محل تجاري دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع الأهالي من إخماد حريق شب في أحد المحلات التجارية بمدينة بني سويف، دون وجود خسائر بشرية، حيث أتت النيران على محتويات المحل.

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأحد، بالتعاون مع الأهالي، حريقا نشب في محل تجاري بشارع الشيخ محمد متولي الشعراوي بمدينة بني سويف، دون وجود خسائر بشرية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد تلقيهم بلاغ بنشوب حريق في محل تجاري بشارع الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الإطفاء إلى مكان الحريق على رأس سيارات الإطفاء لإخماد النيران.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق بالتعاون مع الأهالي، وجرت أعمال التبريد منعُا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

جرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة شؤونها، وطلبت تحريات المباحث حول الحريق وأسبابه، وكذلك ندب المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق.