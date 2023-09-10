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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طفلين غرقًا في مياه النيل ببني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع الأهالي جثتين لطفلين غرقا في مياه نهر النيل بمحافظة بني سويف إلى مشرحة المستشفى الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

لقي طفلين مصرعهما، اليوم الأحد، غرقًا، في مياه نهر النيل في المنطقة الواقعة بين قريتي ابو سليم وشريف باشا في مركز بني سويف، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثتين ونقلتهما سيارتين اسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

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تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث غرق لطفلين بمياه النيل في المنطقة الواقعة بين قريتي ابو سليم وشريف باشا بمركز بني سويف، والذي وجه بسرعة توجيه قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث وانتشال الجثتين كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع الأهالي من إنتشال الجثتين ونقلتهما سيارتين اسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة لبيان اسباب الحادث وملابساته.

واستقبلت مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي كلًا من: يوسف شعبان محمد مختار، 15 سنة، وأحمد محمد محروس 14 سنة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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