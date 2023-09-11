لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب ارتفعت إلى 2122 قتيلًا و2059 مصابًا بينهم 1404 حالات حرجة.

وفاة جميع الرجال قرية في زلزال المغرب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة مغربية خرجت في مقطع مصور تطلب ممن يشاهد الفيديو المساعدة سواء لدفن من رحلوا بعد وفاة كل الرجال، أو لتقديم يد المساعدة لمن بقوا أحياء لا يعولهم أحد، بما في ذلك أطفال صغار.

وقالت السيدة، في الفيديو :"تقريبا نص أهالي القرية ماتوا نتيجة الزلزال العنيف نحو 30 شخصا على الأقل، ولم يتبق سوى النساء والأطفال الصغار".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.