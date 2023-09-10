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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة البريطانية تتهم مشتبهاً به في ارتكاب جرائم إرهاب عقب الهروب من سجن لندن

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

اتهمت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، جنديا سابقا يشتبه في ارتكابه جرائم إرهابية بالفرار بشكل غير قانوني من الحجز، بعد أن أعيد القبض عليه بعد أربعة أيام من فراره من أحد سجون لندن.

قالت السلطات إن دانييل عابد خليفة، 21 عامًا، الذي كان يعمل في مطبخ سجن واندسوورث، تسلل صباح يوم الاثنين من خلال ربط نفسه بالجانب السفلي من شاحنة توصيل الطعام.

وتم القبض عليه مرة أخرى في غرب لندن يوم السبت بينما كان يقود دراجته بجانب قناة.

وقالت شرطة العاصمة: 'تم توجيه التهم إلى الرجل الذي اعتقل بعد هروبه من HMP Wandsworth'. 'سيمثل دانيال عابد خليفة، 21 عامًا، رهن الاحتجاز أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم الاثنين 11 سبتمبر'.

واتهم خليفة، الذي تم تسريحه من الجيش البريطاني في مايو/أيار، بالهروب 'خلافا للقانون العام' أثناء احتجازه على ذمة التحقيق. وكان محتجزاً على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب وقانون الأسرار الرسمية.

وهو متهم بالحصول على أو محاولة الحصول على معلومات من المحتمل أن تكون مفيدة لشخص يعد لعمل إرهابي أثناء تواجده في ثكنات بوسط إنجلترا في عام 2021، وتدبير خدعة قنبلة من خلال وضع ثلاث عبوات بها أسلاك على مكتب.

كما اتُهم بالحصول على معلومات قد تكون 'مفيدة للعدو بشكل مباشر أو غير مباشر'. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه متهم بجمع معلومات استخباراتية لصالح إيران.

الجيش البريطاني الشرطة البريطانية الشرطة البريطاني جرائم إرهاب

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