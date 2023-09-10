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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا يستطيع المغادرة.. الوفد الكندي المشارك بقمة مجموعة العشرين يعلق في الهند

الوفد الكندي المشارك
الوفد الكندي المشارك بقمة مجموعة العشرين يعلق في الهند

أفادت قناة “سي تي في نيوز” الكندية، اليوم الأحد، بأن الوفد الكندي الذي شارك في قمة مجموعة العشرين مع رئيس الوزراء جاستن ترودو، لا يستطيع السفر من الهند بسبب تعطل الطائرة.

وأوضحت القناة الكندية، أن الطائرة تعرضت لعطل فني لم يتم حله على الفور.

والجمعة الماضي، وصل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو،  إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة دول العشرين، وكان في استقباله راجيف شاندراسيخار وزيرة الدولة لتطوير المهارات وريادة الأعمال في الهند.

ويختتم ترودو في الهند جولته الآسيوية التي بدأها بزيارة إندونيسيا، وحضر اجتماعًا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، المكونة من 10 دول.

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وكانت المحطة التالية لرئيس الوزراء الكندي في سنغافورة واجتمع مع رئيس الحكومة وقادة الأعمال في الدولة المدينة لتشجيع الاستثمار في كندا والصادرات الكندية.

الوفد الكندي مجموعة العشرين الهند كندا

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