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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ويستفيلد تحيي الذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 سبتمبر

11 سبتمبر
11 سبتمبر

أعلن عمدة مدينة ويستفيلد مايكل مكابي مؤخرًا أن مدينة ويستفيلد ستحيي الذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة بثلاثة أحداث يوم الاثنين 11 سبتمبر.

في الساعة 9:45 صباحًا، ستستضيف إدارة إطفاء ويستفيلد حفلها السنوي للتأمل والتذكر تكريمًا للمستجيبين الأوائل الذين سقطوا في مقر الإطفاء في شارع برود.

في الساعة 11 صباحًا، ستنضم إلى مكابي عائلات سكان ويستفيلد الأصليين الذين وقعوا ضحية للهجمات، حيث سيتم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لأحداث 11 سبتمبر، عند زاوية شارعي يونيو ونورث ايلم مقابل مبنى ويست وود في 94 نورث ايلم.

وفي الساعة 6 مساءً، سيحتفل أبناء إيرين بالذكرى السنوية بحفل واستقبال لتذكر ضحايا ويستفيلد، تارا شيا كريمر، ودان ترانت، وبريان ميرفي. يقع أبناء إيرين في 22 شارع ويليام، ويستفيلد.

الجمهور مدعو لحضور كافة الفعاليات.

11 سبتمبر أحداث 11 سبتمبر الولايات المتحدة النصب التذكارى هجمات 11 سبتمبر

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