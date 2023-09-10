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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق لـ فاروق جعفر بعد ترشحه لخوض انتخابات الزمالك

فاروق جعفر
فاروق جعفر

كشف الكابتن فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك الأسبق والمرشح لخوض انتخابات الزمالك، تفاصيل خوضه لانتخابات الزمالك، مشيرا إلى أن لدي علاقات واسعة داخل وخارج مصر واسعى للاستفادة منها. 

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غلق باب الترشح لانتخابات الزمالك رسميا


وأضاف فاروق جعفر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن نادي الزمالك يمر بمرحلة صعبة ويحتاج لاحد أبنائه في الوقت الحالي 
لدي حلول للازمات الحالية للنادي. 
وتابع الكابتن فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك الأسبق والمرشح لخوض انتخابات الزمالك، أن لدي أفكار كثيرة استطيع العمل عليها وتنفيذيها لإنقاذ الزمالك، وافكر في بناء النادي ولدي كل الامكانيات المطلوبة لتحقيق احلام جماهير نادي الزمالك.

 

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