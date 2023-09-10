أيمن رشوان: فيديوهات استعراض عضلات الجسم داخل الجيم تهور ينتهي بكارثة.. فيديو

حذر الدكتور أيمن رشوان، مقدم برنامج "الدكتور"، من الاستعراض المتواصل خلال الفيديوهات التي يتم تصويرها داخل صالات الجيم وبثها خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال زيادة الأوزان أو حركة الجسم خلال التمرين في صالات التمارين الرياضية.

وأوضح أيمن رشوان، خلال تقديم برنامج "الدكتور"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك بعض المواقف في "الجيم" بها الكثير من التهور، كاستعراض عضلة جزء في الجسم من خلال رفع الأثقال لأعلى بشكل من الممكن أن يتسبب في كارثة، مؤكدا أن الجيم إذا لم يأخذ حوله الإجراءات التي تجعله مكانًا أمنا فأن النتائج من الممكن أن تكون كارثية ومزعجة، متابعًا: "ظهر ورقبة الشباب هيكون في خطر مخيف".

وأضاف أيمن رشوان، أن الصالة الرياضية أو "الجيم" هو مكان من أجل تحسين لياقة الجسم، إلا أن هناك بعض الحركات الاستعراضية التي من الممكن أن تنهي حياة الشاب، معقبًا: "لا جسمك ولا تكوينك العضلي يخليك تشيل الحمل والثقل ده".