خالد الجندي: لا يمكن التنبؤ بحدوث الزلزال رغم اجتماع أهل التخصص

قال الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن علماء الزلازل اجتمعوا أكثر من اجتماع عالمي واستمر عدة أيام وكل منهم قدم أبحاثه، وخلصوا في النهاية إلى أنه لا يمكن أبدا بأي وسيلة التنبؤ بحدوث الزلزال، ويقال إن الموجة الزلزالية سرعته 8 كم في الثانية، فهي سرعة لا يمكن لجهاز يستطيع التنبؤ بها بأي حال من الأحوال.

واضاف الجندي خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC"،أن آيات الله في الكون لا علاقة لها بأعمال الإنسان بالضرورة، وقد يأتي البلاء للمؤمنين قبل الكافرين والملتزمين الطائعين قبل المذنبين.

وتابع":أتعجب من عجز العلم عن مواكبة الحقائق الكونية، فالعلم مع كل التقدم الذي وصلنا إليه إلى وقتنا هذا لا يستطيع التنبؤ بالزلازل".