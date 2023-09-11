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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 : اهتم بالاستثمار

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 11 سبتمبر  2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023

كوني مبدعة في العلاقة الرومانسية هذا الأسبوع، في المكتب، ستثبت أنك الأفضل وستكون مزدهرًا ماليًا هذا الأسبوع. ومع ذلك، تجنب النفقات الكبيرة، لا داعي للقلق بشأن الأمراض البسيطة

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا

سيكون بعض سكان برج الدلو سعداء بالمضي قدمًا بالعلاقة وسيفكرون في الزواج أيضًا، قد يجد المواليد شخصًا مثيرًا للاهتمام في النصف الثاني من الأسبوع.

‏توقعات برج الدلو صحيا

على الرغم من الالتهابات البسيطة والحساسية، سيكون هذا الأسبوع بصحة جيدة، سوف تكون جيدًا عقليًا وجسديًا. قد يعاني كبار السن في المنزل من مشاكل في التنفس ومن الجيد استشارة الطبيب على الفور.

توقعات برج الدلو مهنيا

تكون الحياة المهنية طبيعية لأن الفرص المتعددة ستطرق الباب. الاستفادة منها لإثبات همتهم، قد يسافر متخصصو الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات إلى الخارج. 

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

قد تفكر في تجديد المنزل اليوم أو حتى شراء دراجة ذات عجلتين، يمكنك أيضًا استغلال هذه الفترة للتبرع لأغراض ذات معنى، إذا كنت مهتمًا بالاستثمار، ففكر في العقارات والأسهم وأعمال المضاربة.

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