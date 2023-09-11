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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش المغربي يجري عمليات بحث عن ناجين من الزلزال تحت الأنقاض| فيديو

زلزال المغرب
زلزال المغرب

نشرت وسائل إعلام مغربية، اليوم الاثنين، شريط فيديو لاستمرار عمليات البحث والانقاذ في المغرب لانقاذ ضحايا الزلزال.

وكان قال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفي بايتاس، أمس الأحد، إنه تم تعبئة أكثر من 1000 طبيب في المناطق المنكوبة من الزلزال، مضيفا أنهم وافقوا على عروض مساعدة 4 دول بعد حدوث الزلزال، بينها بريطانيا وإسبانيا.

وفي هذا الصدد، قالت وسائل إعلام عربية، إن طائرتين من إسبانيا تقلان فريقا من 90 مسعفا لدعم المغرب في عمليات البحث والإنقاذ وصلا بالفعل إلي المناطق المنكوبة من الزلزال.

ومن جهتها، قالت الأمم المتحدة، إن هناك فريقا لتقييم الكوارث يتجه إلى المغرب لمعاينة الأضرار التي تعرضت البلاد إثر الزلزال المدمر. مؤكدة، أنها تنتظر طلبا من السلطات المغربية لإرسال مساعدات دولية إلي المدن المتضررة من الزلزال.

وقد شهدت المغرب ليلة السبت زلزالا مدمرا بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركز الهزة الأرضية، في قرية "إغيل" بإقليم الحوز، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والجرحى والمفقودين.

 

 

الأمم المتحدة الجيش المغربي السلطات المغربية

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