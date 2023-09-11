جهاز التمثيل التجاري: حجم المنافسة بالأسواق الجديدة كبير وأذواق المستهلكين مختلفة

أكد يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن جهاز التمثيل التجاري لديه خطة للتحرك على الساحة الدولية و خاصة بعد حدوث اضطرابات بسلاسل الإمداد مؤخرا.

وأضاف يحيى الواثق بالله، خلال مداخلته ببرنامج "بيزنس" المذاع على شاشة "صدى البلد 2" من تقديم شيماء موسى، أن دول الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة في ضوء هذه الاضطرابات، تسعى لتأمين واردتها من مصادر بديلة و و كانت مصر على رأسها.

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري، أنهم يقوموا بدراسة السلع التي يمكن أن تنفذ بالأسواق الجديدة، كاشفا أن الصادرات زادت بالسوق البرازيلي خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى الصادرات التي تنفذ بالأرجنتين و الفلبين و التي تعتبر أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

حجم المنافسة كبير جدا

ونوه، إلى أن حجم المنافسة بهذه الأسواق كبير جدا، بجانب أن أذواق المستهلكين مختلفة تماما عن مصر، لافتا إلى أن أسواق البريكس معتادة، مؤكدا على الانضمام لتجمع البريكس اعتبارا من يناير 2024، موضحا المحاولة للنفوذ إلى هذه الأسواق بكميات أكبر و سلع أكثر في إطار الانضمام لمجموعة البريكس.

أكثر من 2 مليار دولار للهند

وأشار، إلى أنه بانضمام مصر إلى البريكس يتوقع أن الصادرات بجنوب أفريقيا ستكون في زيادة، و صادرات البرازيل أيضا ستزداد بنسبة كبيرة، مصرحا أن الصادرات لسوق الهند يصل إلى أكثر من 2 مليار دولار و لكن سيزداد أيضا بنسبة كبيرة بعد الانضمام.

وتابع، أنهم يقوموا بدراسة التعامل مع هذه الدول بالعملات المحلية الحرة، معلقا: “أتوقع طفرة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية من الانضمام مع دول البريكس”.

