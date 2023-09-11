الإمارات تعلن العثور على جثة الطيار الثاني في رحلة التدريب الليلية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، عن عثور فرق البحث على جثمان الطيار الثاني من أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة "إيروجلف" والتي سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب ليلية مساء الخميس.

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، كانت عمليات البحث قد أسفرت عن العثور على جثمان الطيار الأول وانتشال أجزاء من الطائرة المحطمة.

ولفتت إلى أنه لا تزال التحقيقات قيد الإجراء من قبل قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة.

وسيتم الإعلان عن أية مستجدات بشأن ملابسات الحادث فور توفرها.