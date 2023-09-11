بعد مشاكل في الإنجاب لـ5 سنوات| زوجان يرزقان بـ5 أطفال دفعة واحدة.. شاهد

غالبًا ما يمهد الحب الطريق لبناء أسرة، لكنه قد يكون طريقًا وعرًا، تمامًا مثل رحلة جراهام وستيفاني فريلز. لقد حاربا مشاكل في الإنجاب لمدة 5 سنوات، بين الأمل والانتظار والشعور بالحسرة مع كل اختبار حمل سلبي!

رغم كل ذلك، تمسك الزوجان (جراهام وستيفاني فريلز) ببعضهما البعض مسلحين بالحب والصبر والأمل حتى رزقهما الله سعادة غامرة بشكل غير متوقع!

التلقيح داخل الرحم

بعدما فشلت جميع محاولاتهم لعلاج مشاكلهم مع الإنجاب، قرر الزوجان اللجوء لطريق آخر بعيدًا عن طرق الحمل التقليدية وهو التلقيح داخل الرحم (IUI) كمغامرة منهم على أمل إنجاب طفل يخلد حبهما.

كانت رحلتهما مع التلقيح داخل الرحم IUI مليئة بالصعود والهبوط، ولحظات من الأمل والتشويق، لكن حبهما وتصميمهما ظلا ثابتين. لقد نفذا العملية، ولم يعرفاا على وجه اليقين ما ستكون النتيجة. لقد كانت مشاعر متقلبة، لكن أملهما دفعهما إلى الأمام بشكل مستمر.

5 أطفال

في ديسمبر الماضي، شعر الزوجان بسعادة غامرة عندما تلقيا خبر حمل ستيفاني بالفعل، وبعد أسابيع قليلة من اكتشاف حملها، تلقت ستيفاني وزوجها جراهام أخباراً غير متوقعة وهي أنها حامل في 5 أطفال وليس طفلًا واحدًا.

الزوجين بصحبة أطفالهم

أدت هذه الأخبار إلى تغيير خططهم للمستقبل تمامًا، وتتذكر الأم الجديدة وفقًا لموقع Bright Side، أنها اتصلت بمالك المنزل قائلة: "أعتقد أننا على وشك إنجاب الكثير من الأطفال، ولا أعتقد أن هذا المنزل سيكون مناسبا لنا بعد الآن."

أنجبت الأم أطفالها بعد ذلك في الأسبوع 27 من الحمل بعدما عانت من ألام في الظهر مما اضطر الأطباء إلى إجراء عملية ولادة قيصرية لها لضمان صحتها وصحة أطفالها، وبعد ساعة واحدة من العملية خرجت ستيفاني وأطفالها الخمسة بصحة جيدة.

دعم من الجميع

يشعر جراهام وستيفاني فريلز بأنهما في قمة السعادة، كما أنهما يشعران بالامتنان لعائلتيهما وأصدقائهما الذين قدموا لهما المساعدة. ولا يقتصر الأمر على المقربين منهم فحسب، بل إن بعض الغرباء انضموا إلى سعادتهم، وأرسلوا بعض النقود، وأعدوا وجبات الطعام، وقدموا أفضل تمنياتهم لهم.

الأطفال الخمسة

وشارك الزوجان سعادتهما بصور لهما ولأطفالهما على الفيسبوك قائلين "جميع الأطفال والأمهات في حالة رائعة."