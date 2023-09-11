عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد مشاكل في الإنجاب لـ5 سنوات| زوجان يرزقان بـ5 أطفال دفعة واحدة.. شاهد

عانوا من مشاكل في
عانوا من مشاكل في الإنجاب فرزقوا بعدد مفاجئ من الأطفال

غالبًا ما يمهد الحب الطريق لبناء أسرة، لكنه قد يكون طريقًا وعرًا، تمامًا مثل رحلة جراهام وستيفاني فريلز. لقد حاربا مشاكل في الإنجاب لمدة 5 سنوات، بين الأمل والانتظار والشعور بالحسرة مع كل اختبار حمل سلبي!

رغم كل ذلك، تمسك الزوجان (جراهام وستيفاني فريلز) ببعضهما البعض مسلحين بالحب والصبر والأمل حتى رزقهما الله سعادة غامرة بشكل غير متوقع!

التلقيح داخل الرحم

بعدما فشلت جميع محاولاتهم لعلاج مشاكلهم مع الإنجاب، قرر الزوجان اللجوء لطريق آخر بعيدًا عن طرق الحمل التقليدية وهو التلقيح داخل الرحم (IUI) كمغامرة منهم على أمل إنجاب طفل يخلد حبهما.

كانت رحلتهما مع التلقيح داخل الرحم IUI مليئة بالصعود والهبوط، ولحظات من الأمل والتشويق، لكن حبهما وتصميمهما ظلا ثابتين. لقد نفذا العملية، ولم يعرفاا على وجه اليقين ما ستكون النتيجة. لقد كانت مشاعر متقلبة، لكن أملهما دفعهما إلى الأمام بشكل مستمر. 

5 أطفال

في ديسمبر الماضي، شعر الزوجان بسعادة غامرة عندما تلقيا خبر حمل ستيفاني بالفعل، وبعد أسابيع قليلة من اكتشاف حملها، تلقت ستيفاني وزوجها جراهام أخباراً غير متوقعة وهي أنها حامل في 5 أطفال وليس طفلًا واحدًا.

الزوجين بصحبة أطفالهم

أدت هذه الأخبار إلى تغيير خططهم للمستقبل تمامًا، وتتذكر الأم الجديدة وفقًا لموقع Bright Side، أنها اتصلت بمالك المنزل قائلة: "أعتقد أننا على وشك إنجاب الكثير من الأطفال، ولا أعتقد أن هذا المنزل سيكون مناسبا لنا بعد الآن."

أنجبت الأم أطفالها بعد ذلك في الأسبوع 27 من الحمل بعدما عانت من ألام في الظهر مما اضطر الأطباء إلى إجراء عملية ولادة قيصرية لها لضمان صحتها وصحة أطفالها، وبعد ساعة واحدة من العملية خرجت ستيفاني وأطفالها الخمسة بصحة جيدة.

دعم من الجميع

يشعر جراهام وستيفاني فريلز بأنهما في قمة السعادة، كما أنهما يشعران بالامتنان لعائلتيهما وأصدقائهما الذين قدموا لهما المساعدة. ولا يقتصر الأمر على المقربين منهم فحسب، بل إن بعض الغرباء انضموا إلى سعادتهم، وأرسلوا بعض النقود، وأعدوا وجبات الطعام، وقدموا أفضل تمنياتهم لهم.

الأطفال الخمسة

وشارك الزوجان سعادتهما بصور لهما ولأطفالهما على الفيسبوك قائلين "جميع الأطفال والأمهات في حالة رائعة."

الحب مشاكل في الإنجاب التلقيح داخل الرحم IUI ولادة قيصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع|قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

على عكس المتوقع| العاصفة “دانيال” تجلب الخير إلى مصر رغم خطورتها على ليبيا.. تفاصيل

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

إحنا مش جايين نشحت| مرشحو انتخابات الزمالك يرفعون راية التحدي: فرع للنادي في غزة

25 جنيها| قفزة جديدة في أسعار الدواجن والبيض يقترب من 140 جنيهًا

الصور الأولى لوصول العاصفة دانيال لمطروح ومنطقة الساحل الشمالي

موضوعات متعلقة

رد فعل صادم من خواكين فينيكس أثناء تكريمه كأفضل ممثل بمهرجان «كان»|شاهد

لا يصارحك بحبه| 7 علامات جسدية تؤكد إعجابه بك.. تعرفي عليها

هل استلمت رسالة واتساب من شركة دعاية وتسويق أجنبية؟ احذر فهي فخ!

أكل الحيوانات ووثائق الحرب السرية ولا يشبع أبدًا.. تعرف على أشهر جائع بالعالم

السحالي تحكم العالم.. 3 معتقدات غريبة يتبناها كبار مشاهير الغرب |تعرف عليها

الصور الأولى لسفينة ديزني السياحية الجديدة قبل إبحارها عام 2024.. مذهلة!

شاهد.. مطاردة بين الشرطة وثعبان بطول 12 قدمًا يتجول بأحد شوارع بريطانيا

شاهد.. كيف نفذ 3 من أخطر المجرمين المتسلسلين حول العالم جرائمهم

ترشيحاتنا

إغلاق مدخل صيدا الجنوبي في لبنان بسبب اشتباكات عين الحلوة

سويلم : خطة استراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ودراسة تحليتها

البحوث الفلكية: لا يوجد أي علاقة بين حركة القمر وحدوث الزلازل

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

التصرف الشرعي لشخص دائم الشك في الوضوء بعد الانتهاء منه وأثناء الصلاة

الكشف عن المشروع الأول من نوعه في العلاج بمستشفيات الرعاية الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممنوعة في هذه الحالة.. طبيبة تكشف أسرارا عن تناول الكبدة

أفضل طريقة للتعامل مع أبنائك عند كسر الأشياء المنزلية دون قصد

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

أهمية قرع العسل مع الحليب للكلى

فيديو

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ